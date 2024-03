Kobra a San Marino per celebrare i 40 anni di relazioni ufficiali con il Brasile

Nel video le interviste a Renato Mosca de Souza, ambasciatore Brasile in Italia, Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo, Filippo Francini, ambasciatore di San Marino in Brasile.

"Kobra è nato con la street art ma può essere considerato un artista rinascimentale per la sua qualità" dichiara Renato Mosca de Souza, ambasciatore del Brasile in Italia. In mostra a San Marino, dal 28 marzo al tre settembre, il gigante dei murales Kobra, artista brasiliano noto in tutto il mondo, che ha già firmato un'opera tra Montegiardino e Faetano, sulla facciata dello stabilimento di SIT Group.

Un “murales” di circa 1.300 metri quadrati in cui ha “raccontato” la storia del Monte Titano. L'artista sarà presente all'inaugurazione della sua personale il 28 marzo alle 1830, al piano terra della Segreteria al Turismo, ed alla proiezione del docu-film "Kobra Self-portrait" alle 21 al Concordia.

"Nell'occasione Kobra donerà a San Marino una sua opera con i colori della Repubblica - continua Federico Pedini Amati, Segretario per il Turismo -. Questo avvicinerà ancor di più i nostri paesi, e la tela rimarrà a beneficio del nostro Stato e dei cittadini". L'evento rientra nelle celebrazioni per i 40 anni delle relazioni ufficiali tra la Repubblica ed il Brasile.

"Negli ultimi anni, con il Brasile, abbiamo firmato a Dubai un accordo in materia di collaborazione turistica - ha concluso Filippo Francini, ambasciatore di San Marino in Brasile - .Ne abbiamo uno in corso in materia di insegnamento universitario e ci auguriamo di sottoscriverne uno per la facilitazione degli investimenti. Le relazioni, anche grazie ad eventi come questi, diventano sempre più forti".

