"L'anatra alla arancia" cattolichina

"L'anatra alla arancia"

Commedia scritta da Home-Gilbert divenuta film di successo anni 70 con Ugo Tognazzi e Monica Vitti basati sulle bizze di coppia in crisi tra mille difficoltà tutte da ridere perlomeno per i difetti di lui e gli slanci di lei: solito marito egoista e farfallone, falso e traditore, spinge la moglie nelle braccia di un altro. Solfrizzi ingelosito riscopre l'innamoramento per la sua donna che adesso va con un uomo d'altro tipo e indole diversa tanto da spingerlo a riconquistarla. L'esito è imbarazzante e pieno di equivoci e fraintendimenti che faranno risbocciare la passione di entrambi. Una partita a scacchi giocata sui sentimenti e sugli umori differenti dove i contendenti si affrontano fino all'ultimo pedone senza sapere chi vince fino alla fine mentre chi ci perde è come sempre l'amore, quello vero.