L'uomo dei manifesti da film

RENATO CASARO, l'autore dei manifesti di film famosi nel mondo vere icone sui muri di opere d'arte cinematografiche anticipate dal cartellone per strada o in sala. Una firma di grandi firme della 7^Arte sul manifesto di capolavori e registi resi immortali dalla celluloide e su carta. Una mostra antologica in tre sedi museali cittadine per 170 film e 300 manifesti originali restaurati (sono tanti i collezionisti sin dagli anni 60). Bozzetti preparatori, schizzi, matite e provini adattati e corretti più volte prima di diventare esecutivi.

L'arte di CASARO assomma talento e intuito, l'istinto del tratto grafico nel colore del segno, che rendono universale una immagine: la maestria del cartellonista che ha fatto la storia dei film di successo. A Treviso realizzava da ragazzo sagome pubblicitarie e foglietti a colori in cambio dei biglietti delle proiezioni. A Roma dagli anni 50 lavora negli studi professionali poi viene il successo a Cinecittà dopo essere approdato a Los Angeles con gli americani che lo venerano ancora oggi (Tarantino e Coppola in testa). L'evoluzione digitale non ha mai precluso la sete creativa di RENATO la stessa che sui banchi di scuola a Treviso lo spingeva a disegnare le sue idee su tutto...

