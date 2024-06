La band californiana di Reeves tra Matrix e John Wick

REEVES ha sessant'anni come i suoi coetanei musicisti californiani, vecchi amici, cofondatori dei DOGSTAR nel '91, il percussionista e vocalist ROBERT MAILHOUSE e il cantante chitarrista BRET DOMROSE. Tre ragazzi che dopo 20 anni tornano in tour in Europa e Italia (l'attore è stato più volte in Romagna a Rimini, Cattolica e Riccione). KEANU originario delle Hawaii e nato in libano e si chiama KEAWEAHEULU (il vento del mare sui monti) ama suonare il basso, scrivere e aiutare gli altri. La tournée prende nome dal disco “Somewheare Between the Power Lines and Palm Trees”: da qualche parte tra i fili elettrici e le palme...