La cantante albanese Anxhela Peristeri si rivolge ai sammarinesi per presentare "Karma"

La cantante albanese Anxhela Peristeri si rivolge ai sammarinesi

"È un grande piacere per me rappresentare il mio Paese all'ESC2021. Per ogni artista albanese e non solo, questa scena è un sogno. Stiamo davvero lavorando per dare il massimo, quando saremo a Rotterdam, nella seconda semifinale. Speriamo di raggiungere l'obiettivo e di fare molto bene". Così Anxhela Peristeri si rivolge a San Marino. "Per me è la prima volta che rappresento l'Albania in Eurovision. Vorrei che fossimo in una situazione normale, ma sfortunatamente quest'anno non è una situazione normale. Ci condizioniamo molto, visto che non possiamo fare i nostri tour per eseguire la canzone in altri paesi. Tuttavia sono felice di andare e di esibirmi su quel palco. Spero di rendere tutti orgogliosi.

Quando è stato scritto il testo della canzone, il titolo l’ho deciso io. Vedendo tutto il testo e il suo contenuto, la canzone parla esattamente del karma, delle cose che facciamo nella vita e di come ci ritornano. Penso che sia un ottimo messaggio per tutti, quindi dovremmo sempre fare cose buone, per ritrovare la positività. Ed è proprio per questo che la canzone si chiama karma: un titolo che sia compreso da tutte le persone nella lingua internazionale.









In Eurovision, oltre alla canzone, un fattore molto importante è la performance. Io personalmente e il mio staff, volevamo che quest'anno fosse molto curata. Era mio desiderio personale lavorare con Sasha, in collaborazione con il mio manager, Ardit Cuni. Lo abbiamo contattato, in realtà lo ha contattato Ardit per primo. Lei ha accettato di lavorare con noi, le è piaciuta molto la canzone. Siamo davvero molto felici di avere un nome del genere con noi al Eurosong, così professionale. Credo che questo valorizzerà la partecipazione e la innalzerà al livello delle nostre prestazioni.

San Marino, per favore, sostenete la nostra canzone, Karma. È una canzone molto bella, secondo me e spero anche per voi. Sicuramente noi sosterremmo San Marino e ci aspettiamo che anche voi ci sosteniate. È il numero 11 nella seconda semifinale. Grazie mille. Vi amo. San Marino, grazie mille per il sostegno".