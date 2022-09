La ceramica "energivora" ci salverà

Dopo l'emergenza Covid e la sfida bellica del gas il CERSAIE alla sua 39^ edizione ci crede ancora, ripartendo. BolognaFiere ospita la manifattura ceramica che punta sull'”alba energetica” nell'attesa della rigassificazione ravennate e della diversificazione delle fonti di energia per il mondo della ceramica tra i più ENERGIVORI del settore industriale. Design delle superfici e arredo di sanitari e bagni oltre alle finiture in campo architettonico (27mila gli addetti solo in Italia a lavorare nel settore per oltre 5 mlrd di surplus commerciale). Sostenibilità nel costruire e abitare è certamente una sfida culturale e una risposta alle crisi epocali (sanitaria, bellica, energetica). La “Città della posa” dimostra l'opera dei maestri piastrellisti. Il Cersaie Digital con la tecnologia migliora i rapporti tra espositori, visitatori e contractor.