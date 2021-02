"La Cerva": violenza in casa tua

"La cerva"

PILAR GARZIA è una giovane artista statunitennse d'origine ispanica nata ad Harlem che ha fatto della sua tesi di laurea alla Rhode Island Design un capolavoro di denuncia sociale premiato in tutto il mondo. Abusi domestici di ogni genere, violenze inaudite su donne e bambini, da amici di famiglia vicini o parenti stretti in casa (padre o patrogno). Questo è il dato di New York da cui è partita la FERNANDEZSESMA per esprime brutalità e dolore a colori pastello fino al rosso sangue. Animazione essenziale e morbida in musica senza dialoghi di una potenza evocativa tale da commuovere. Il male è una nuvola oscura e rossastra che gronda sangue sulla natura, gli animali indifesi, e la donna: madre e moglie, figlia o nipote. Disegni delicati quasi infantili per un messaggio crudo: BASTA!

fz