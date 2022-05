La finale di Eurovision Song Contest: la favorita per la vittoria resta l'Ucraina

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Mancano poche ore alla finalissima di questa edizione di Eurovision Song Contest, e sapremo quale sarà la nuova canzone regina d'Europa, quella che sostituirà “Zitti e buoni” dei Maneskin, che tra l'altro sono gli ospiti più attesi di stasera, nel cuore degli eurofan. Per l'Italia ci saranno naturalmente Mahmood e Blanco, ma i giochi sono apertissimi. Archiviata, non senza rammarico, l'eliminazione di San Marino, ci si concentra sui finalisti, come i Subwoolfer, misteriosi lupi gialli venuti dallo spazio, o più prosaicamente dalla Norvegia, che ieri hanno scherzato coi giornalisti in sala stampa. La loro “Give that wolf a banana”, con relativo balletto, è già un cult. La favorita resta l'Ucraina, con “Stefania”, brano coerente con le loro tradizioni ma senza perdere di vista la contemporaneità. Intanto, è la città di Torino ad avercela fatta: organizzazione e sicurezza all'altezza della situazione

Nel video l'intervista a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino