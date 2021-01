La "Memoria" ebraica di Gigi Dall'Aglio

Anche nel presente l'uomo si pone il problema della responsabilità - secondo il maggior drammaturgo spagnolo vivente Juan Mayorga - nello spettacolo già messo in scena in passato da Gigi Dall'Aglio regista e fondatore del Teatro Due morto lo scorso dicembre 2020. Un affettuoso ricordo di colleghi e attori presente il drammaturgo madrileno anche in streaming dopo lo spettacolo serale. Una storia vera d'inganno e sotterfugio messa in atto dai tedeschi nei confronti della Croce Rossa per occultare l'orrore dello sterminio ebraico. Un bel villaggio ideale per soli ebrei sotto diretto controllo del comando nazista: un gioco teatrale che ironizza sulla cecità e la passività della gente (e dello spettatore) al tempo e pure oggi. “Himmelweg”, oggi, “è la messinscena più bella di cui ho potuto godere” - dice commosso Mayorga dell'amico Dall'Aglio - proprio oggi, 27 gennaio 2021, tra Madrid e Parma.

fz

Ricordo di GIGI DALL'AGLIO in note di regia su “Himmelweg”