le immagini della presentazione

Presentato ieri sera il libro “La mia rinascita” di Enzo Zafferani. Scatti fotografici di un viaggio in India di oltre 40 anni fa che ha segnato una rinascita personale dello scrittore.

Il ricavato della vendita andrà in favore delle famiglie sammarinesi in difficoltà anche grazie alla rete del Rotary Club. Un invito alla dimensione umana del viaggio, individuale e collettivo, per conoscere il mondo e fermarsi a comprendere se stessi.