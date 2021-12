La regione 'in-forma' vice con il cinema

Cinema e audiovisivo in nuove opere e coproduzioni internazionali spesso vincitrici a festival e rassegne sono ciò che “ NOI FACCIAMO ACCADERE” (dicono), sul territorio emiliano romagnolo. Terra di sogni e cinematografo grazie a Fellini e Tonino Guerra quest'anno ha inanellato successi e partecipazioni in Italia e in Europa per le imprese produttive cine-audio-visive già pronte al 2022. Lo stesso Festival diffuso concepito “Fuori” è la cornice ideale del progetto regionale. Eventi e momenti d'incontro tra persone avvenuti in perimetri esterni di pregio paesaggistico dentro la storia. Momenti 'forti' della campagna di comunicazione integrata (c'è anche un piano editoriale web e social). Emilia-Romagna Creativa e Film Commission hanno promosso “una visione del territorio” artistica e al contempo turistica anche nella scelta del “claim” WE MAKE IT HAPPEN” c'è il racconto di una tradizione originale che affonda le sue radici nel 900: il secolo della nostra arte. Cultura e crescita della regione passano inevitabilmente dall'industria culturale, che a ragione si chiama così, perché produce e arricchisce...

