La stagione calda che cura i cuori dei nonni

"Il libro dell'estate"

Tove Jansson è l'illustratrice nota nel mondo per aver creato i MUMIN, piccoli ippopotami bianchi finlandesi, personaggi animati di mille storie sin dagli anni '40. Scrive anche “The summer book”, tradotto in italiano nel 1973, storia di un abbraccio di un'intera estate tra nonna e nipote su un'isoletta finnica: due vite a confronto tra inizio e fine del vissuto insieme. Scorre il corso del tempo, lento... il ritmo leggero della vacanza estiva, calda, sullo sfondo di un paese nordico, freddo. Emozioni universali in un film diffuse nei libri e disegni di Jansson tradotti in oltre 50 lingue: avere cura dei propri cuori.