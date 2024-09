La star di Disney Channel Dylan Sprouse e il regista Luke Spencer al Fellini Museum

Dylan Sprouse, star per le sue interpretazioni in note serie tv, e Luke Spencer, regista di The Duel, film in cui Sprouse è protagonista, hanno dedicato la mattinata odierna a un tour guidato tra gli spazi di Castel Sismondo. Il museo, dedicato all'universo creativo del Maestro, ha offerto ai due ospiti un'immersione nel mondo onirico del regista riminese, icona della storia del cinema.

Durante la visita, Sprouse e Spencer si sono mostrati desiderosi di approfondire la conoscenza di Fellini e del suo genio in un percorso tra immagini, rappresentazioni artistiche ed effetti sonori. Sprouse ha commentato: “remarkable, lot of beautiful installations. Super great” (“Notevole, ricco di belle installazioni. Fantastico”). Insieme a loro anche l’assessore alla cultura di Rimini, Michele Lari.