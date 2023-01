La 'Vaselina' teatrale della "Carrozzeria"

Regia, musiche e allestimento, del decennale di VASELINA a tre (o sei mani) dei protagonisti e mattatori di sempre dello spettacolo cult: Gabriele Di Luca (drammaturgo e regista), Massimiliano Setti (musicista) e Alessandro Tedeschi. La pièce è dal 2019 anche un film, THANKS, protagonista Luca Zingaretti. Spettacolo ironico e cinico è un affresco del paradosso condito di tutta l'ipocrisia della moderna contemporaneità. THANKS FOR VASELINA serve e fa bene a tutti. Una medicina amara di vita che ci spinge “là fuori”. I 5 personaggi ci chiedono di non rinchiuderci più o ci rinchiuderà (prima o poi) qualcun altro come ai vecchi tempi...