Martin Österdahl risponde alla protesta formale di San Marino

L'Executive Supervisor EBU Martin Österdahl ha risposto alla protesta formale presentata da San Marino per i problemi tecnici verificatisi ieri sera sul palco durante la prova di Senhit, Flo Rida e i ballerini, valevole per la giuria. Österdahl ha assicurato che la protesta viene considerata molto seriamente dall'organizzazione e condivide con il Direttore di San Marino Rtv Carlo Romeo che la sicurezza degli artisti debba venire prima di tutto. L'Executive Supervisor dell'Eurovision afferma che il problema segnalato da San Marino è stato preso in carico con la massima priorità. Assicura inoltre che vigilerà attentamente durante la prova del pomeriggio e anche questa sera nel corso della finale in diretta tv. “Spero e credo – conclude Österdahl, rivolgendosi al Direttore di Rtv – che il problema verrà risolto e auguro a Te e ai tuoi artisti buona fortuna per la grande finale di questa sera”.