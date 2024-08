Musica da camera 'ridotta' al Ripostiglio

Chitarristi da camera per esigenze economiche diventati musicisti da Ripostiglio in ensemble (da oltre 15 anni) ridotto a due: i Luca, Pirozzi e Giacomelli, in duo per due, chitarre. In origine il gruppo pop-swing nasce a Grosseto nel 2009 (Suonatori da taverne e grand hotel dal 2005) insieme a contrabbasso e percussioni poi la formazione cambia più volte. La band entra nel cinema (Veronesi e Rubini) e in teatro con attori e artisti diversi, e in vari programmi tv. MUSICA da RIPOSTIGLIO è storia ironica ormai diventata leggenda chitarristica del 'Ventennio breve', il nostro.