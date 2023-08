Musica e attenzione all'ambiente: il progetto di Samuele Mazza nelle aree verdi dei 9 Castelli

“Time to Play - A little green tour”, siamo alla seconda tappa del piccolo live musicale di Samuele Mazza nelle aree verdi dei 9 Castelli della Repubblica in collaborazione con Michy Venturini, Mauro Granaroli e Nicola Righi.

Buona musica e sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, il fine di una iniziativa in pieno spirito green che ha portato sul prato dell'area del Sacello del Santo giovani e famiglie. Peculiare perché a zero emissioni. Non prevede l’utilizzo di energia proveniente da rete elettrica, e la parte audio viene alimentata interamente da batterie ricaricate da pannelli fotovoltaici.

Artista indipendente, sotto l'etichetta Lotus Music Production, Mazza ha parlato del suo percorso musicale e ha voluto riservare un particolare ringraziamento a Piermatteo Carattoni - cantautore, musicista e produttore sammarinese -, per aver creduto in lui. Tra il pubblico il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini attenta promotrice di iniziative legate ai giovani e alla sostenibilità ambientale grazie all'utilizzo di fonti di energia alternative. In linea l'intervento a cura dello studioso e ricercatore Matteo Giordani su dinamiche del pianeta Terra e riscaldamento globale.