"Musica per la vita": sabato lo spettacolo per sostenere l'oncologia dell'ISS

Ancora pochi giorni per acquistare i biglietti del Concerto ASLEM “Musica per la Vita”, previsto il 16 novembre alle 21:00 al Teatro Nuovo di Dogana. L’evento vedrà esibirsi la Funky Gallo Band (tributo a Zucchero) e Scandalo Nannini (tributo a Gianna Nannini). Patrocinato dalle Segreterie di Stato per la Sanità e la Cultura e sponsorizzato dalla Banca Sammarinese di Investimento, il concerto sostiene il Progetto “INSIEME” di ASLEM per migliorare il Reparto di Oncologia dell’ISS. “Ogni biglietto acquistato è un gesto di solidarietà,” afferma Pierluigi Rossetti, Direttore BSI, sottolineando l’importanza del supporto alla comunità. La presidente ASLEM, Patrizia Cavalli, invita i cittadini a partecipare, poiché il sostegno dei sammarinesi è cruciale per il progetto.