"Nope" (ciò che non ti piace) che vedrai

Il ranch Haywood è ad Agua Dolce non lontano da Los Angeles. Da tempo avvengono fatti strani e inspiegabili in una atmosfera ostile di morte... (il vecchio padre dei due protagonisti muore sul suo cavallo). La citazione biblica d'inizio è del profeta “culturale” NAUM su Ninive città assira corrotta e paragonata a Tebe distrutte dalle nefandezza e dall'immondizia. Profezia della fine che nel film passa da uno scimmione della sit-com per famiglie GORDY'S dove l'animale stanco del set stermina tutti nel sangue della catastrofe definitiva simbolizzata da Tebe-Ninive. Una realtà in cui tutto è spettacolarizzato anche la fine per mano degli alieni ha ironicamente un suo risvolto mediatico. Cavalli, antichi animali del destino, da seguire nei tre capitoli (come quelli del libro di Nahum), quadrupeddi da non perdere di vista per tutto il film fino all'epilogo...