Notte Rosa: la macchina della sicurezza in vista del capodanno dell'estate

In vista della Notte Rosa si mobilita anche la macchina della sicurezza. Il Prefetto ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i vertici delle Forze dell'ordine il sindaco di Rimini e quelli dei Comuni rivieraschi, interessati dall'evento. Massimo dispiegamento di forze con le ulteriori unità assegnate a Rimini, con particolare attenzione sia per la Stazione di Rimini che per quella di Riccione.

Le modalità di impiego saranno definite operativamente al tavolo tecnico convocato in Questura, che vedrà la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Il piano di sicurezza riguarda non solo i servizi a terra, ma anche la tutela per la sicurezza della navigazione e la prevenzione degli incidenti sia in mare che in spiaggia. I sindaci, su invito del Prefetto, metteranno in atto il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro; illuminazione notturna di tutte le spiagge.

La Romagna dunque si appresta a celebrare l'evento più importante dell'estate che quest'anno compie 18 anni. La manifestazione, dal 7 al 9 luglio, si sviluppa da Comacchio a Cattolica. Sono previsti 100 eventi per 110 km di spiaggia, oltre a quelli delle zone collinari. Protagonista come sempre la grande musica. Fra gli ospiti di spicco vi sono: Mika, Carmen Consoli, Irene Grandi, Europe, Orietta Berti, The Kolors, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Clementino. Svelati anche gli ospiti del Tim Summer Hits, dal 6 all'8 luglio a Rimini, con artisti come Achille Lauro, Blanco, Annalisa, Arisa, Diodato, Emma, Lo Stato Sociale e molti altri.

Il claim di questa edizione è 'Pink fluid', firmato dall'ambassador degli eventi di sistema della Romagna, Claudio Cecchetto.