NUTCRACKER - LO SCHIACCIANOCI: il paese delle meraviglie d'inverno

Sono i martedì musicali promossi dal CineTeatro Tiberio nella versione natalizia con la danza del Royal Opera Ballet londinese: THE NUTCRACKER ovvero LO SCHIACCIANOCI per le coreografie di Peter Wright insieme a Lev Ivanov. Il bene vince sempre e la lotta viene 'ballata' in musica per il pubblico cine teatrale dal vivo e in differita per tutta Europa anche a Rimini attraverso la rete operistica del Tiberio. Clara e Hans-Peter (lo Schiaccianoci) vincono il malvagio Re dei Topi con un viaggio nel paese delle meraviglie invernali a casa della Fata Confetto. Lo spettacolo natalizio, ormai una tradizione per l'Opera, ha come protagonista FEDERICO BONELLI nel ruolo del principe mentre Francesca Hayward è Clara. Un cast internazionale d'eccezione per il NATALE di TCHAIKOVSKY da Londra.

