Penultima a Cannes: domani i vincitori

Un venerdì italiano a Cannes dopo gli Europei si parla ancora del Belpaese (Bellocchio e Argento oltre a Rubini ospite) con A CHIARA di Carpignano che si aggiudica il Quinzaine del miglior film d'Europa per la seconda volta stravince la storia mafiosa dopo quella dei Rom. Alla sezione indipendente passa anche EUROPA di Hider Rashid iracheno di Firenze che racconta la rotta balcanica di un connazionale a piedi sui monti. Fuori concorso Marco Bellocchio e il suo documentario famigliare piacentino dedicato al fratello gemello Camillo, targato Rai, quasi una saga parentale vista con l'occhio di un maestro del cinema. Dario Argento, invece, fa l'attore in VORTEX di Gaspar Noé sugli ultimi giorni di una vecchia coppia di amanti, quasi un documentario. Rubini fa la stessa cosa da coprotagonista recitando in inglese nel cast THE STORY OF MY WIFE dell'ungherese Ildiko Enyedi in lizza per la Palma d'Oro la storia di un marinaio mercantile e una sposa 'trovata' in una taverna.







Oggi in concorso e papabile per la critica la solitudine secondo Justin Kurzel, di casa a Cannes, con NITRAM ambientato in Australia a metà anni 90 parla di un incontro. Sempre in giornata LES INTRANQUILLES del belga Lafosse racconta un matrimonio distrutto da un genitore bipolare che influenza il figlio. Le indiscrezioni sui gusti di Spike Lee vanno da RED ROCKET dell'americano Sean Baker, su una pornostar fallita di ritorno a casa dove nessuno la vuole più, al Giapponese DRIVE MY CAR tratto da Murakami su un regista teatrale rimasto vedovo. Domani “Final Screening” di chiusura in parodia con il francesissimo e leggero, tratto da una serie, “OSS-117 con amore in Africa” di Nicolas Bedos.

