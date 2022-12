Pezzi originali di Banksy e Rosa Mundi, artisti dall'identità nascosta

Al Piano Nobile di Palazzo Donà dalle Rose a Venezia la mostra Faceless, con pezzi originali di due noti artisti di cui appunto non si conosce il volto: sono Banksy e Rosa Mundi. I due richiamano temi attuali come la guerra e l'immigrazione.

"Abbiamo ad esempio uno dei bozzetti - spiega la Contessa Chiara Modìca Donà dalle Rose, proprietaria di palazzo Donà dalle Rose - del lanciatore di fiori: un gesto che sembra quasi da guerra e invece lancia dei fiori, dei sogni, colore e profumo. Opera che è apparsa per la prima volta nella Striscia di Gaza. Accanto c'è una famosa opera di Rosa Mundi, dove c'è un immigrato in fondo al mare che si dimena. A lui viene chiesto 'Your position, please?', ovvero qual è la tua posizione, ma lui non sa nemmeno nuotare, figuriamoci se sa in che parallelo si trova".

I due artisti si conoscono e collaborano, come in questo caso. Le 53 opere esposte dal 3 dicembre sono tutti pezzi originali, una rarità dal momento che le loro mostre solitamente propongono solo delle copie. Emergono riflessioni sulla povertà, sulla ricchezza, sul potere costituito e sul destino dell'arte, come nei lavori in corso nella Giverny di Monet, dove Banksy racconta un'arte che ancora si sta cercando e non sa che strada prendere.

"Entrambi gli artisti utilizzano il riciclo - continua la Contessa -. Banksy utilizza muri e porte vecchie, qui abbiamo pezzi rarissimi che provengono da Bristol, sua città natale. Rosa Mundi non usa gli stencil e le bombolette come Banksy, ma soprattutto materiali vegetali e organici. I due fanno diverse attività solidali, donando parte dei loro ricavati a ospedali o realtà difficili. Dunque un'arte che può veramente sostenere l'uomo".

Nel video l'intervista alla Contessa Chiara Modìca Donà dalle Rose, proprietaria di palazzo Donà dalle Rose