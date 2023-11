Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: domenica 26 novembre “La vita è un luna park 2”

Nel servizio Francesco Morganti

Un mosaico di battute, monologhi, poesie in un “Luna Park” di emozioni tra spensieratezza e riflessioni. La rappresentazione “La vita è un luna park 2" è il sequel dello spettacolo dello scorso anno e si svilupperà in tutti gli spazi della sala cinema del Centro Sociale di Fiorentino. Ad esibirsi, domenica 26 novembre al Centro Sociale di Fiorentino, 8 attori della compagnia che interpretano diversi autori tra cui Stefano Benni, Woody Allen, Achille Campanile e Giorgio Gaber.

"Sarà una tipologia di spettacolo diversa dal solito - spiega Francesco Morganti, Presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli - si useranno tutti gli spazi del Centro Sociale di Fiorentino e verranno interpretati diversi testi di autori come Woody Allen, Achille Campanile e Giorgio Gaber".

Piccolo Teatro Arnaldo Martelli che quest'anno ha celebrato i 60° dalla fondazione con appuntamenti istituzionali e il rinnovo della convenzione con la Segreteria di Stato per la Cultura. Nelle prossime settimane la pubblicazione del libro sulla storia della compagnia, curato da Augusto Casali, mentre il 21 novembre all'ex international appuntamento per approfondire le origini e prospettive del teatro dialettale di San Marino.

"Oltre a questa rappresentazione ci sarà la transizione commedia di Sant'Agata in lingua dialettale che prevedrà. oltre alla data del 5 febbraio, anche altre quattro repliche - aggiunge Francesco Morganti - di cui una speciale dedicata a una raccolta fondi che sarà devoluta alla famiglia di Paolo Zonzini vittima di un incendio in agosto. Incasso di quella replica sarà devoluto a lui per la ricostruzione dell'attività".

Nel servizio l'intervista a Francesco Morganti (Presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli)