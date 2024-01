'Pigmalione': Giacomo Ferraù porta in scena la storia di un inganno per indagare il rapporto tra verità ed arte

Ma cosa si prova ad interpretare "la bugia più grande di tutti i tempi"? Ce lo spiega nel video Giacomo Ferraù, attore e autore “Pigmalione”.

San Marino Teatro celebra la Giornata della Memoria: in scena sul palco del Teatro Titano, “Pigmalione”: lo spettacolo, scritto da Giacomo Ferraù e Giulia Viana, che racconta la storia di un inganno. Trae spunto dal mito di Pigmalione nei versi di Ovidio, ma si ispira a fatti realmente accaduti. E' la vera storia di Kurt Gerron, regista ebreo ed egli stesso prigioniero, incaricato dal Terzo Reich di mistificare la realtà di Terezin, un campo di concentramento e farne un documentario sulla vita del ghetto-modello: l'obiettivo era far credere che le condizioni di vita degli ebrei non erano poi così proibitive. Un inganno dall'intento puramente propagandistico, che induce lo spettatore ad interrogarsi sul rapporto tra verità ed arte.

