Rassegna Copertina, il 16 luglio si parte con Vincenzo Schettini e "La fisica che ci piace"

La scienza entra in scena. Letteralmente. E inaugura al Campo Bruno Reffi la quinta edizione di Copertina, rassegna estiva in 9 appuntamenti, fino a settembre, dedicati a spettacolo, arte, musica e delizie per il palato. Il tema scelto dall'organizzazione, San Marino Welcome, è “Tutta un'altra energia”, con allestimenti a tema solare. E allora chi meglio del divulgatore Vincenzo Schettini, star del web, per lo show della prima serata? Incanterà il pubblico con la sua “Fisica che ci piace”, tra esperimenti e divertimento.

Ad aprire lo spettacolo Storia in Flanella e i Bromance con “Eureka! Un viaggio semiserio nella storia della scienza”: risate assicurate attraverso racconti che mescolano sapere e intrattenimento. "Sono emozionato della mia prima lezione a San Marino - racconta Schettini -. Durante la serata faremo un sacco di cose diverse, tra esperimenti lampo e scambio di domande con il pubblico". Un show a tutto tondo.

Dopo le risate anche momenti di riflessione, non solo su scienza e cultura, ma in generale sulla conoscenza, rivolta a tutto il pubblico: quello di Schettini – racconta – solitamente va dai bambini, passando per i professori, fino ai nonni.

Nel video l'intervista a Vincenzo Schettini, professore di Fisica e divulgatore