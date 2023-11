Rassegna "Sguardo in movimento", Testaj: "Una riflessione sia sugli aspetti estetici sia sull'attualità"

L'intervista a Vito Testaj, sullo sfondo un'immagine dal film "Pino", in programma stasera

Nasce da un'idea di Giorgio Busignani, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi, alla guida del progetto Spazio d’Azione Visuale, la rassegna "Lo sguardo in movimento – fotografe e fotografi dietro la macchina da presa”, in collaborazione con gli Istituti Culturali – San Marino Cinema, la Giunta di Castello della Città di San Marino e SMIAF festival.

Si tratta di un’iniziativa rivolta ai giovani sulla fotografia e le arti visive, che vede i partecipanti essere i protagonisti della propria autoformazione e autori di un progetto artistico personale che intende riflettere sull’idea di territorio. I curatori, che svolgono una funzione di facilitazione e di tutoraggio sull’operato dei giovani partecipanti, hanno pensato di organizzare anche una piccola rassegna di film documentari che permetta di ampliare la riflessione sul visuale, proponendo 4 titoli mirati a far emergere il ruolo della fotografia dietro la macchina da presa.

La visione dei film sarà ad ingresso gratuito. I film in programma alle 21.00 al Cinema Concordia sono i seguenti:

Giovedì 9 Novembre 2023 / Pino - Regia di Walter Fasano.

Giovedì 16 Novembre 2023 / Happy Pills - Regia di Arnaud Robert e Paolo Woods

Giovedì 23 Novembre 2023 / Life is But a Dream - Regia di Margherita Pescetti e Pietro Masturzo

Giovedì 30 Novembre 2023 / Il mondo a scatti - Regia di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli



"La rassegna - commenta il Responsabile Arti Performative degli Istituti Culturali, Vito Testaj - ragiona della capacità delle arti visive, della fotografia ma anche del cinema come in questo caso, di riuscire a trasmettere contenuti che vanno al di là dell'arte. Riflessioni sugli aspetti estetici e sull'attualità in continuo cambiamento".