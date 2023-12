Re flusso e Serenissima, il libro di Perotto che aiuterà i non udenti sammarinesi

Sentiamo Fabrizio Perotto

“C'era una volta un re ed una regina che vivevano assieme alla sorella, su di un monte”. Comincia così la leggenda del Santo Marino, liberamente interpretata da Fabrizio Perotto. Lo scrittore e insegnante sammarinese è al suo quinto libro per bambini. Gli altri quattro erano pensati per implementare l'educazione in Etiopia, questo per raccontare ai più piccoli la storia del loro Paese e regalare momenti di inclusione.

Protagonisti sono il Re Flusso – che rappresenta arroganza e arrivismo – e la principessa Serenissima (oltre ovviamente al Santo Marino). "La storia narra di un re despota che vuole occupare San Marino - spiega Perotto -. Nel corso dei secoli i sammarinesi hanno visto diverse figure tentare la stessa cosa. Nella mia storia dunque il Santo Marino libera la Repubblica e le dona libertà per i secoli a venire".

Il ricavato sarà donato all'Associazione Sordi San Marino, attiva da 10 anni sul territorio. E domani alla Sala del Castello di Murata, alle 17:30, accadrà la magia: bambini udenti e non udenti ascolteranno con gli occhi la lettura del libro, grazie alla lingua del segni. Esperienza che insegnerà loro che si può parlare anche con chi non usa la voce.

L'associazione sammarinese ha implementato il Lis in Repubblica e nelle scuole, dove continuano diversi progetti. "Già da qualche anno le scuole ci chiamano per far conoscere questa lingua ai bimbi - racconta Alessia Ceccoli, membro del direttivo dell'Associazione Sordi San Marino -. Facciamo diversi progetti, ma il preferito dagli alunni è il canto in Lis".

Nel video le interviste all'autore, Fabrizio Perotto, e ad Alessia Ceccoli, membro del direttivo dell'Associazione Sordi San Marino