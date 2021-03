“Rebelles”: quando le donne s'arrabbiano...

"Ribelli"

Quando una ex reginetta di bellezza invecchiando torna a casa a Boulogne-sur-Mere, fuggendo dal marito violento va dalla madre e si mette a fare l'operaia in una fabbrica di pesce conservato, subendo avances dal caposquadra di turno che con un altro collega crede un amico frequentandoli, le cose posso andare storte... un incidente mortale (provocato da Sandra), altre 2 donne in catena di montaggio, testimoni involontarie e un bottino ritrovato per caso, in una piccola fortuna da dividere per 3. Commedia nera transalpina che dal dramma sociale e personale del proletariato di ritorno francese, soprattutto con la disoccupazione femminile, diventa splatter e giallo d'azione poliziesco cambiando registro con una certa ilarità, pur sempre violenta e catartica, al punto da spingere alla risata sardonica, sanguigna e sanguinolenta...

fz