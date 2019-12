Ritratto di BB: un docufilm "su mia madre"

La rassegna FICE regionale “RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI” propone a Rimini in replica domenica 15 dicembre il lungometraggio intimista e personale di BENIAMINO BARRESE, che racconta sua madre: l'ex modella anni 60 e musa di Warhol e Dalì, Benedetta Barzini. Scomparire non vuol dire morire a se stessa ma allontanarsi e nascondersi al sistema che sfrutta la DONNA dentro e fuori. Benedetta ha deciso di LASCIARSI DIETRO quel mondo di immagini finte e ambigue che l'hanno obbligata (costretta) ad essere altro da sé: oggi il figlio ultimogenito la' costringe' a un dialogo (anche politico) d'amore serrato davanti alla cinepresa. Tutto su sua madre per non farla morire nemmeno come modella perché “la vera bellezza non si vede”, l'invisibile è la parte più importante di ciò che si rappresenta: “ mamma per favore, posa come se tu fossi ancora negli anni Sessanta!? ” e lei in un GESTO oltre il tempo, a 75 anni, volteggiando lo fa...

