Robot rock spot

SPOT ME UP per START ME UP la Boston Dynamics crea uno storybord di Jagger e degli Stones in abbinamento robotico e musicale con gli automi. dopo aver sperimentato l'effetto 'meccanico' ballato di DO YOU LOVE ME? nel 2020 arriva la videodanza tecnologica per i 40 anni del disco. “Subito 2 milioni di visualizzazioni ballate e cantate” -dichiara Marc Raibert- presidente della società bostoniana di robotica. Il videoclip ideato come un piccolo spot arriva sulla scia del balletto natalizio ATLAS realizzato sempre dalla Dynamics. Simulazione umana altamente reale già applicata alla progettazione militare per robot con le gambe. Le macchine si muovono in modo realistico su tutti i terreni con movimenti fluidi e sono in grado di divertire ballando... SPOT ME UP applica software riducubili all'editing di cinema e videogiochi ma si muove senza “controller” come tutti noi da 60 anni con i pezzi dei Rolling Stones.

fz