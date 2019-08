Rockin' 1000: la Reggenza omaggia il fondatore della manifestazione e i tre musicisti sammarinesi membri del "super" team

Mille musicisti di diversa nazionalità uniti nel suonare le stesse note per abbattere qualsiasi frontiera e ogni tipo di barriera linguistica, religiosa e generazionale. Un vero e proprio gruppo musicale, "super" a tutti gli effetti, che si riunisce dal 2014 con l'ambizione poi riuscita di ospitare i Foo Fighters: il video in cui tutti insieme suonavano Learn to Fly fece il giro del web tanto da convincere la band statunitense a tenere un concerto a Cesena. Dietro questa grande "macchina" fatta di tanti volontari e sponsor c'è la mente di Fabio Zaffagnini, oggi omaggiato dal Segretario alla Cultura Marco Podeschi e dai Capi di Stato Nicola Selva e Michele Muratori insieme a parte del team sammarinese. Roberto Moretti in arte "Moghe", Michele Zanotti e Guido Lividini sono i tre i sammarinesi che quest'anno parteciperanno alla manifestazione il 12 ottobre per la riapertura dell'aeroporto di Linate con la speranza, chissà, di portare un giorno quest'evento in Repubblica.

Nel video l'intervista al fondatore di Rockin' 1000 Fabio Zaffagnini e ai tre musicisti sammarinesi Roberto Moretti "Moghe", Michele Zanotti e Guido Lividini