Romagna di Cuore, 22 artisti sul palco del Bruno Reffi per 3 ore di spettacolo e solidarietà

Si chiama Romagna di Cuore ed è lo show di musica e spettacolo che si sposta tra diversi comuni del circondario per aiutare, con i suoi proventi, le popolazioni colpite dall’alluvione. Dopo Forlì, Faenza e Cesena domani sarà il turno di San Marino che, come ha spiegato il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati, non poteva tirarsi indietro di fronte a un simile evento di solidarietà.

Un programma variegato quello di Romagna di Cuore che per oltre 3 ore spazierà dal liscio al soul, dal canto alla comicità con artisti che arriveranno da tutta Italia per proporre ogni genere di intrattenimento.

A condurre la serata sarà la voce storica dell’Orchestra Casadei Luana Babini, di padre sammarinese e da anni collaboratrice di San Marino RTV. È proprio lei, insieme a Maurizio Tassani, ad aver ideato l’intero evento.

Appuntamento alle ore 20.30 al Campo Bruno Reffi, con ingresso gratuito e donazioni libere. Al termine della serata un notaio comunicherà l’intero incasso che verrà devoluto alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

Sul palco saliranno: Carlo Frisi, Nicoletta e Franco, Frank Ventura, Profumo di Romagna, Silvia ciani, Samuele Mazza, Rokage, Enrico Zambianchi, Gianni Drudi, Barbara Lucchi, Genio, Stefania Cento, D’Animos Band, Deborah Beccari, Giorgio Londini, Cosetta Gigli, Cervia Gospel Soul, David Pacini, Tania Cervellieri, Valder Gianfranco.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Luana Babini (Cantante e Direttrice Artistica)