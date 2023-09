Rondelli a Chicago per una conferenza sul rapporto tra Lincoln e San Marino

Il Consigliere Paolo Rondelli, ex ambasciatore negli Stati Uniti, terrà una conferenza alla Loyola University a Chicago sul rapporto tra Abraham Lincoln e San Marino. L'appuntamento è per il 12 settembre. Nel suo intervento Rondelli ricorderà l'alleanza tra il Presidente Lincoln e la più antica repubblica costituzionale del mondo che, durante la guerra civile americana, propose una alleanza repubblicana agli Stati Uniti e nominò cittadino onorario il presidente americano. L'evento è co-sponsorizzato dalla Lincoln Presidential Foundation, dall'Office of Global and Community Engagement della Loyola University di Chicago e dalla National Italian-American Foundation.