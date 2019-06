Royal Ballet, "ROMEO E GIULIETTA": coreografia teatrale via satellite solo al cinema

Il balletto alla Royal Opera House

Produzione moderna inglese su musiche di Prokofiev considerata a suo modo un classico inglese del balletto ispirato al teatro romantico sempre basato sulla tragedia scespiriana ambientata nella Verona cinquecentesca dei Montecchi e Capuleti. Circa 3 ore in diretta satellitare di alta qualità video e audio con al centro i ballerini del ROYAL BALLET Matthew Ball e Yasmine Naghadi sono i giovani interpreti e veri protagonisti dell' originale PAS DE DEUX (una simbiosi di movimento: il passo a due in coppia, complicità artistica che fa di 2 corpi un'opera coregrafica sola) oltre a scene corali potenti anche di lotta e combattimento come “nei film di kappa e spada”, coreografici, appunto. Il balletto è ormai storia: oltre 400 rappresentazioni sin dal 1965 grazie a MacMillian. Lo spettacolo offre al pubblico cinematografico il dietro le quinte con interviste e ritratti dei performer. Sono 1500 le sale tecnologicamente attrezzate all'evento in 51 paesi del mondo, una è a Rimini.

fz