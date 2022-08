Rudy Zerbi torna a San Marino. Ed è subito festa

"Vorrei passare molto più tempo a San Marino. L'ho scoperto anche grazie al Natale delle Meraviglie e in varie stagioni dell'anno. Sto anche cercando di portare su anche più gente possibile. Un'esperienza che va fatta e che va raccontata: ho dei ricordi bellissimi di San Marino, quando c'è stato Sting che è diventato Ambasciatore di questa Repubblica meravigliosa. San Marino vales". Così Rudy Zerbi. Ieri sera l'incontro con i fan prima del 'Rudy Show': foto e sorrisi per tutti. Il popolare conduttore televisivo e radiofonico torna a San Marino in grande stile per una serata di musica e danza.

E non finisce qui. Presto nuovi appuntamenti. "Uno mi auguro anche prima di Natale - anticipa - se così non fosse io il Natale delle Meraviglie non me lo perdo perché è qualcosa di straordinario. Ma magari anche prima".

Il Titano e le sue eccellenze: ad accompagnare la cantante urbinate Silvia Cecchini, che si è esibita durante la serata di fronte al pubblico dell'outlet, le sammarinesi Ilaria Ercolani e Virginia Della Balda, stelle del corpo di ballo di Deejay On Stage.

Nel video l'intervista a Rudy Zerbi.