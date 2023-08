San Marino Goodbye, il liscio riempie il Bruno Reffi

Sentiamo Federico Pedini Amati e a Mirko Casadei

Per festeggiare i 50 anni di Ciao Mare, c'è tutto il repertorio dei Casadei, con Mirko e la Popular Folk Orchestra in una edizione dedicata al ballo, quello raccontato – nella prima serata del Festival, con Maria Pia Timo in un excursus sulla storia del liscio – e ieri sera quello in pista. Finite le restrizioni dettate dal Covid, sullo sfondo l'alluvione e lo spirito con il quale i romagnoli hanno affrontato la ripartenza – badile nelle mani, cantando Romagna Mia. perché – come diceva il 'Re del liscio': “Quando Casadei suona, la gente balla”. Anche il ballo oltre la musica, allora, in una formula fortemente voluta dal Segretario Federico Pedini Amati per questa quarta edizione di San Marino Goodbye, che vede il sodalizio tra la famiglia Casadei e il Titano sempre più solido, in una vera e propria amicizia.

Si alternano i grandi successi. La musica chiama e riempie il Bruno Reffi a San Marino, tra i primi sostenitori della candidatura del liscio a patrimonio immateriale Unesco.

Nel video, le interviste al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e a Mirko Casadei