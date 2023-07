San Marino nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: oggi giornata centrale delle celebrazioni

San Marino

Da 15 anni l'iscrizione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano nella lista Patrimonio dell'Umanità UNESCO rappresenta per la Repubblica un grande onore, ma anche una missione da portare avanti con progettualità e impegno. Ieri il via ufficiale alle celebrazioni con l'incontro “15 anni nella world heritage list”, occasione per ribadire gli obiettivi UNESCO: tutela di luoghi e monumenti, ma anche linee guida affinché i territori e chi ci abita evolvano da un punto di vista culturale e sostenibile.

Oggi si continua con l'anteprima a Palazzo SUMS della mostra “Andy Warhol. Serial Identity”, un corpus di capolavori dell'artista americano provenienti da importanti collezioni private e realtà internazionali come l'Andy Warhol Museum di Pittsburgh. Dalle 18:30, da Porta San Francesco, la tradizione e la storia sammarinese con il corteo della Federazione Balestrieri. A seguire, alle 19:00, lo spettacolo di sbandieratori e musici alla Cava. A chiudere la giornata di celebrazioni, questa sera alle 21:00 in Piazza della Libertà, il Concerto della Banda Militare di San Marino.