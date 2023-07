Santarcangelo Festival: l'inizio della fine

Spettacoli sotto “chapiteau”: il tendone è il nuovo centro del festival con l'arte circense la rivoluzione continua... la città-teatro-circo clementina resta al centro d'Europa insieme ad Annecy tra i luoghi storici dello spettacolo contemporaneo. CIRCO IMBOSCO a cura di Teatro Necessario di Parma e Circo Keaton con il patrocinio del comune oltreché della regione e del Ministero della Cultura, aprono una mini rassegna circense di comicità acrobatica e musicale. Dal Tappetto volante alle magie “nouvelle” dello Street food/l... ricette impossibili per saltimbanchi folli. Tony Clifton Circus, invece, è la compagnia teatrale più odiata dalle mamme in quanto politicamente scorrettisima! e oltre: la band-gang insegna a grandi e piccini come si fa a rimanere bambini, dentro... e per sempre.