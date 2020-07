SantarcUsma 2050: parte la radio per il teatro

Usmaradio di UniRsm è ancora oggi uno spazio pionieristico passato per la webradio anni 90 dai Giardini Pensili anni 80: un nome, Roberto Paci Dalò porta il progetto KIN [parentela, relazione creativa e (re)attiva, tra radio e teatro attraverso le persone in diretta (pubblico, cittadini, attori insieme agli spettatori e 15 radiogiornalisti, on air) nei bar, piazze e luoghi comuni... in rifugi sonori come in tempo di guerra: tipo Radio Londra]. Il gruppo di lavoro (già al lavoro! da lunedì con vari workshop) farà podcasting creando paesaggi sonori, sound art, live e design per immagini lungo circa 120 ore di flusso in diretta, ininterrotte. Analogico e digitale collaborano in spazi telematici da inventare (post pandemici o after-new pandemic?). Fermenti letterari e poetici ispirati a John Cage (“VORREI CHE LE NOSTRE ATTIVITÀ FOSSERO PIÙ SOCIALI E SOCIALI IN MODO ANARCHICO”) e a Donna Haraway dal respirare il disordine in “caos e poesia” secondo Bifo Berardi di Radio Alice, Bologna '77... Il tutto dedicato al semiologo Paolo Fabbri di Bologna che scrisse del riminese Amintore Galli e del suo Inno dei Lavoratori.

Intervista con ALICE PARMA Sindaco Santarcangelo, ENRICO CASAGRANDE Organizzazione - Motus