Serata finale per il Festival, in attesa del vincitore c'è la polemica su Jovanotti

Sabrina Ferilli

Ci siamo, serata finale per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che sta sbaragliando ogni tipo di concorrenza, ieri sera oltre il 60% di share, dunque al di là di ogni più rosea previsione. Per quanto riguarda la classifica finale, Gianni Morandi ha scatenato il suo pezzo da novanta, Jovanotti, autore della sua canzone e che gli ha permesso di aprire tutte le porte della classifica arrivando fino al secondo posto. Al primo resistono Mahmood e Blanco: riusciranno a vincere? Lo scopriremo solo a notte molto inoltrata. E proprio la presenza di Jovanotti ha scatenato un po' di polemica tra alcuni giornalisti: era opportuno, hanno detto, richiamarlo sul palco, mentre c'era ancora la gara in corso? Per Amadeus non sarebbe cambiato nulla: “Un personaggio così – ha spiegato – se viene a Sanremo non me lo faccio scappare e me lo porto sul palco”. Questa sera Marco Mengoni, la banda della Guardia di finanza e un omaggio a Raffaella Carrà, anteprima del musical “Ballo ballo”. E poi ci sarà Sabrina Ferilli, mattatrice in conferenza stampa, con la sua genuinità.

Nel video l'intervista a Sabrina Ferilli, attrice