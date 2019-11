Serata FINE VITA a Domagnano

Una platea particolarmente attenta ha seguito per quasi due ore l’intervento multimediale di Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita. Attraverso documenti, immagini e video l'avvocato ha proposto un excursus storico sul tema d'attualità. Dal pensiero filosofico dell’Antica Grecia ai giorni nostri lo studioso ha concluso con un’analisi della situazione odierna in Europa. Paesi come Belgio e Olanda da anni sperimentano in modo controverso una legislazione in tema di eutanasia. Il conferenziere ha posto, in particolare, l’accento sulla pericolosità dal punto di vista culturale di “far passare il concetto che la morte possa costituire un atto medico”. Secondo i Giuristi per la Vita non è una terapia contro il mal di vivere e l'esperienza dei citati Paesi rappresenta un “pericoloso piano inclinato” senza un limite cui fermarsi. Toccante è stata anche la testimonianza di una disabile non vedente dell’Associazione Papa Giovanni XXIII sull'esperienza di una vita pienamente degna di essere vissuta anche in condizioni di grave disabilità. Presente in sala cittadini, politici e rappresentanti delle istituzioni.