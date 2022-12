Serravalle: la Scuola Media dà spettacolo davanti alla Reggenza

Lo spettacolo della scuola media all'auditorium Little Tony

Nasce da una attività didattica iniziata lo scorso anno lo spettacolo messo in scena dai ragazzi della Scuola Media di Serravalle in omaggio ai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta nell'occasione del Natale. Un progetto destinato al Natale 2021 ma mai presentato per via del Covid e oggi, senza restrizioni, ripreso ed aggiornato con maggior vigore.

Coinvolgimento da parte di tutti i ragazzi per raccontare - nell'alternanza di balli e canti con testi recitati, - i temi più cari, vicini alla loro quotidianità, su cui si concentra la riflessione stimolata dalle discussioni in classe. Sotto la guida della coordinatrice del progetto Mirella Moretti, insieme ad un nutrito gruppo di insegnanti, gli studenti in diversi momenti hanno mostrato alla Reggenza il frutto di un lavoro, fatto di impegno e prove anche extra orario scolastico, incentrato sul significato di talento che ognuno di noi ha nel proprio percorso di crescita individuale, declinato nelle varie forme di espressione.

Focus inoltre sulle emozioni e sulla necessità di relazionarsi in maniera sincera con gli altri per essere veramente accolti; quindi il cammino di scoperta dell'importanza di donarsi con gratuità, di rispettare l'ambiente e dare il giusto valore alla fatica, per migliorarsi e ottenere traguardi ambiti.

“Un'attività resa possibile in primis dalla passione degli insegnanti e dalla loro capacità di trasmetterla ai ragazzi – commenta il Dirigente della Scuola Media, Remo Massari – e per questo li ringrazio”.

Non è mancata la tradizionale consegna dei doni ai Capi di Stato: oggetti rigorosamente realizzati a scuola dai ragazzi.