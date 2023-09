'Sette lune' per collegare le città, la Romagna prepara gli eventi di Natale

Archiviata la stagione estiva, in Romagna sono iniziati i preparativi per la messa a punto delle strategie di promozione turistica in vista dell'inverno. Si è tenuto oggi il consiglio di amministrazione di Destinazione Turistica Romagna sul programma di eventi per Capodanno e Natale ed è stato presentato in anteprima il nuovo concept ispirato al tema delle 'sette lune'. L'idea - spiegano da Visit Romagna - è quella di illuminare la Romagna con sette diverse lune invitando i visitatori ad avventurarsi alla loro ricerca nei luoghi in cui si svolgono gli eventi principali.

Il concept fungerà da filo conduttore per scenografie ed allestimenti tra cui videomapping ed installazioni luminose. È stato scelto il numero sette perché "7 sono le lettere che compongono la parola Romagna", spiegano dall'ente turistico. All'ordine del giorno del cda, anche l'avvio della programmazione della stagione turistica dell'anno prossimo con l'illustrazione delle linee strategiche e degli indirizzi.

Nelle ultime settimane sono iniziati i primi incontri tecnici con la cabina di regia con un focus particolare sul tema della promozione sui mercati esteri, in particolar modo quelli di lingua tedesca: Germania, Austria e Svizzera. Riflettori puntati anche sul passaggio del Tour de France vedrà nel 2024 protagoniste due città romagnole: Cesenatico e Rimini. Il 25 ottobre prossimo, a Parigi, è prevista la presentazione ufficiale della competizione.