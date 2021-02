"Siamo gatti": il docufilm newyorkese anche a Rimini

"SOS gatto"

“S.O.S. Gatto” è un docu verità firmato da Rob Fruchtman e Steve Lawrence sullo stato d'emergenza felina continua ormai da decenni. Da una parte c'è il disagio di chi ama gli animali di casa, ridotti allo stremo per strada a New York, dall'altra la speranza dei volontari. Un lavoro incessante e pieno di sacrifici da veri e propri esperti animali. Professionisti “on the road” filmati dagli autori sulla difficile situazione metropolitana del randagismo (si stimano 500mila soggetti liberi spesso affamati e feriti nella sola zona metropolitana). 2 registi nei quartieri bassi di Brooklyn insieme a chi dedicata la vita al salvataggio dei gatti, anche piccoli abbandonati o nati fuori, tra fogne e scantinati in disuso. La mission è tamponare il fenomeno del “gatto randagio rinselvatichito” sempre più fuori controllo. Ci vuole capacità e forza d'animo (abilità e un pizzico d'ironia) per affrontate un'emergenza del genere con i problemi di oggi in piena pandemia. Riuscire a cambiare la mentalità comune e l'atteggiamento dei newyorkesi (il team vanta i primi risultati sin dal 2017: sono loro a fare la differenza!) perché farcela è già un cammino esaltante per tutti.

