“Smoke on the Water”

La leggendaria canzone SMOKE ON THE WATER della rock band inglese in un altrettanto epocale 'clip-cartoon' a celebrare l'edizione super de luxe del vinile sul mercato dal 29 marzo. Il testo cita l'incendio del palco di Montreax al concerto del 1971 di Frank Zappa & the Mathers of Invention. Fu un fan a sparare con una lanciarazzi verso il palcoscenico sull'acqua bruciandolo, facendo la storia (fumo...).