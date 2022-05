Toccafondo: un'animazione da sogno

Un viaggio visivo nella cultura sull'aria pucciniana di Tosca con versi di Pasolini in voce su Roma (Villa D'Este e Villa Adriana a Tivoli, i Fori, il Colosseo e Castel Sant'Angelo). Luoghi iconici musicati da Pasquale Catalano 'libero' in suoni e ritmi su Toccafondo creativo. Patrimonio artistico dentro la TERRA DEI SOGNI (dreamer in Dreamland) in collaborazione con l'Opera di Roma e il Ministero della Cultura. 180 i finalisti che nel 2021 hanno partecipato a festival e rassegne. Vincono Toccafondo-Catalano dopo essere stati segnalati in decine di rassegne nazionali. Gianluigi, nato a San Marino nel 1965, lavora come professionista dal 1989 in sigle e campagne pubblicitarie ed è stato illustratore di Einaudi, Fandango e Feltrinelli.

