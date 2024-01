Tornano le serate di Arena del Folk

Nel video, le interviste a Tiziano De Biagi, Debora Giannini e a Luana Babini

Tre serate per radunare appassionati e non del folklore romagnolo. Il primo appuntamento mercoledì alla Sala Polivalente – Auditorium Little Tony a Serravalle insieme all'orchestra Concerto di Romagna, composta da musicisti di prim’ordine.

“Sia io che mia moglie Debora – spiega Tiziano De Biagi - che è il Presidente dell'associazione Arena del Folk, avevamo intenzione, come appassionati del genere, del folklore romagnolo, di promuovere queste belle serate perché comunque sia per noi il folklore romagnolo dà tanta allegria., Speriamo appunto che riproponendolo con delle orchestre dei grandi musicisti della Romagna venga fuori un bel connubio fra quello che è il ballo, la musica, la voglia di stare insieme”. “Avevamo già fatto queste serate e abbiamo deciso di riaprire, anche dopo il Covid, e di rifarle. Speriamo siano delle belle serate”.

La seconda sarà sabato 24 febbraio: sul palco l’orchestra emiliana di Giacomo Maini e l’orchestra romagnola La Nuova Romagna Folk che eseguiranno entrambi i generi legati alla Regione Emilia Romagna. L’ultimo appuntamento è per lunedì 11 marzo con la Rassegna Sax e Clarino: serata condotta da Luana Babini e Roberto Chiesa.

"Queste tre serate - dice Luana Babini - sono un po' un invito a riapprezzare, apprezzare e a ricordare che il nostro folk romagnolo è un genere musicale da podio. Perché è proprio un genere musicale, quindi bisogna apprezzarlo, bisogna ricordarlo e credo che in questa maniera lo si dimostra al massimo. Ci sono tutti i musicisti dal vivo, si esibiranno, daranno dimostrazioni di quanti brani belli ci sono in questo repertorio, che è infinito. E daranno la possibilità quindi anche alla gente, agli amanti e cultori della musica di poterlo apprezzare, ascoltando e ballando”.

Di Giacomo Barducci