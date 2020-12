'Tutto in un abbraccio': San Patrignano in un libro

Un libro racconta la storia di San Patrignano e dei suoi 26mila ragazzi 'tornati alla vita': dalla visione di Vincenzo Muccioli ai traguardi odierni, Giorgio Gandola firma il racconto degli oltre 40 anni della più importante comunità di recupero d'Europa, "un progetto in grado di evolvere senza mai cambiare la sua missione". 'Tutto in un abbraccio', questo il titolo del volume, edito e distribuito da Panorama, è disponibile da oggi in edicola e sarà successivamente acquistabile sullo shop online della comunità: shop.sanpatrignano.org.





Per Alessandro Rodino Dal Pozzo, presidente di San Patrignano, il libro di Gandola "è una vera e propria camminata nel tempo, un vissuto che l'autore descrive partendo da ieri, arriva a oggi, esprimendo lo stesso comune denominatore: il problema droga da una parte e una comunità che cerca di fare qualcosa per contrastarlo dall'altra. A non cambiare, nel tempo, quei valori su cui San Patrignano è stata fondata".

Dal 1978 Sanpa ha accolto oltre 26mila ragazzi e ragazze con problemi di tossicodipendenza in modo gratuito, offrendo loro una casa, assistenza sanitaria e legale, formazione professionale - per reinserirsi più facilmente nella società una volta terminato il percorso - e il calore di una famiglia. Oggi ospita 1.200 giovani.