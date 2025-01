Un amore animatronico

SRV_LOVE_ME__amore_in_ia_14

Dopo la fine dell'umanità una boa esplorativa (ME) collegata mediante l'Intelligenza Artificiale a un satellite di controllo (IAM) s'innamorano via disco rigido planetario riscoprendo i ricordi degli umani estinti. LOVE ME parla d'amore rovesciando i sentimenti e le emozioni raccolte dalle macchine sul web , direttamente da social media e server, ricostruiscono due vite vere rendendosi umani fino in fondo, incontrandosi in rete, come due avatar animatronici di cuore e carne. Un film in cui “Kubrick incontra YouTube” dando un'identità umana all'IA nasce una storia capovolta in cui l'uomo e la donna non esistono più ma la voglia di amarsi sì: speranza metatecnologica...